Конкурс авторской песни «Маленький фонарщик» пройдет в ДК Кирова

16 Февраля 2018 года, 17:40

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – С 23 по 25 февраля Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова соберет юных любителей авторской песни на областном детско-юношеском конкурсе «Маленький фонарщик».

Участники в возрасте до 18 лет из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь продемонстрируют исполнительское мастерство в номинациях «Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Дуэты, трио, ансамбли», «Исполнитель» и «Поэтическая». В этом году организаторы выделили специальную номинацию, посвященную 80-летию со дня рождения выдающегося актёра и барда Владимира Высоцкого.

В рамках конкурса будут организованы экскурсионные программы, фестивальные концерты, вечер общения участников конкурса «Гитара по кругу» и мастер-классы от членов жюри.

Торжественное открытие конкурса «Маленький фонарщик» состоится 23 февраля в 18:00, а гала-концерт и церемония награждения – 25 февраля в 14:00.

Всем конкурсантам вручаются дипломы за участие. Победители награждаются дипломами I, II, III степени в каждой номинации, Лауреата в каждой номинации и Гран-при конкурса.