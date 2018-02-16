Конкурс «Февральские вьюги» пройдет в ДК Кирова

18 Февраля 2018 года, 16:32

МУРМАНСК/ 18 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 25 февраля пройдет XXX открытый областной конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги».

В мероприятии примут участие ансамбли бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из Петрозаводска, Гатчины, Пушкина, Мурманска, Мончегорска, Полярных Зорь и поселка Никель.

В 12:00 начнутся конкурсные просмотры, во время которых ансамбли представят танцевальные номера в номинациях: танцевальные композиции «Вальс, вальс, вальс», танцевальные композиции отечественной программы, танцы европейской программы, танцы латиноамериканской программы и шоу-номера.

Жюри будет оценивать сценическую культуру, оригинальность балетмейстерских решений, исполнительское мастерство и соответствие хореографической композиции музыкальному материалу

В 16:00 ДК приглашает мурманчан и гостей города на гала-концерт конкурса и награждение победителей.

Все участники награждаются дипломами. Победителям вручаются дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени в каждой номинации по возрастным категориям. Гран-при конкурса присуждается коллективу, который набрал наибольшее количество баллов.