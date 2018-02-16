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Жизнь в Мурманске


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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

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Оксана Терехова
Оксана Терехова:

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Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

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Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

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Главная » Культура » Конкурс «Февральские вьюги» пройдет в ДК Кирова
 
 
 
 
18 Февраля 2018 года, 16:32

Конкурс «Февральские вьюги» пройдет в ДК Кирова


МУРМАНСК/ 18 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 25 февраля пройдет XXX открытый областной конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги».

В мероприятии примут участие ансамбли бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из Петрозаводска, Гатчины, Пушкина, Мурманска, Мончегорска, Полярных Зорь и поселка Никель.

В 12:00 начнутся конкурсные просмотры, во время которых ансамбли представят танцевальные номера в номинациях: танцевальные композиции «Вальс, вальс, вальс», танцевальные композиции отечественной программы, танцы европейской программы, танцы латиноамериканской программы и шоу-номера.

Жюри будет оценивать сценическую культуру, оригинальность балетмейстерских решений, исполнительское мастерство и соответствие хореографической композиции музыкальному материалу

В 16:00 ДК приглашает мурманчан и гостей города на гала-концерт конкурса и награждение победителей. 

Все участники награждаются дипломами. Победителям вручаются дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени в каждой номинации по возрастным категориям. Гран-при конкурса присуждается коллективу, который набрал наибольшее количество баллов. 

 

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