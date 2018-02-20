О животных на войне расскажут в краеведческом музее

МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 24 февраля в 11:00 откроется выставка «Животные на войне. Карельский фронт», приуроченная к столетию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на службе в Красной Армии состояли различные животные – лошади, олени, собаки, верблюды, ослы, голуби. На Карельском фронте массово использовались лошади, северные олени и собаки.
На выставке представлены фотографии, которые рассказывают о применении животных в частях Карельского фронта в 1941–1944 годах. Фото выполнили фотограф-чертёжник Оперативного управления штаба Карельского фронта старшина Иосиф Козьминский, военный фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей, старший техник-лейтенант, инструктор Дома Красной Армии Мурманского гарнизона К. И. Погодин и другие.