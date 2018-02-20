Краеведческий музей приглашает на выставку литовского текстиля

МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 24 февраля c 15:00 до 16:00 пройдет выставка литовского текстиля «Три познания природы».
Выставка проводится Международной Гильдией Мастеров при поддержке Генерального консульства Литовской республики в Санкт-Петербурге, Литовского культурного общества Мурманска «Литва».
На торжественном открытии выставки выступит Генеральный консул Литовской республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис.
На выставке представлены работы трех литовских художников по текстилю. Лайма Кантакявичиене, Ариана Нумгаудиене и Ирена Сенюниене уже не первый раз выставляют работы вместе, поскольку их объединяет дух творчества. Каждое произведение мастеров имеет историю своего рождения и связано с личными переживаниями.