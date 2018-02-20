В Апатитах сняли немецкое кино

20 Февраля 2018 года, 15:46

АПАТИТЫ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Ресторан «Заполярный» в Апатитах стал съемочной площадкой для документального немецкого фильма.

В социальных сетях появилось приглашение для всех желающих сняться в массовке. Автор объявления сообщила, что «на главные роли уже есть актеры», а «еда сейчас вкусная и из настоящих продуктов». Пользователи заподозрили, что это рекламная акция, рассчитанная на привлечение в ресторан новых посетителей.

«Немецкая съемочная группа в рамках Дня всех влюбленных снимала у нас одну из сцен документальной ленты о влюбленной паре. Женщина из Апатитов, а мужчина — немец», – рассказала корреспонденту Opentown директор ресторана Марина Мерешкина, развеяв сомнения апатитчан.

Фото: Олег Шевелев