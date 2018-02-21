Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Звездные барышни»

21 Февраля 2018 года, 14:37

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова продолжается прием заявок на областной конкурс «Звездные барышни». В нем примут участие женщины-военнослужащие, сотрудницы силовых структур и ведомств Мурманской области, включая гражданский персонал.

В борьбе за звание «Звездной барышни» девушкам предстоит пройти три этапа. Первый включает в себя выполнение комплекса упражнений Аква аэробики или преодоление дистанции 25 и 50 метров в одном из спорткомплексов Мурманска, также участницам предстоит удивить жюри своими кулинарными способностями.

Во время второго этапа конкурсантки продемонстрируют владение оружием и выполнят комплекс упражнений под руководством инструктора по фитнесу.

Финальный, третий этап пройдет 17 марта в 15:00 в ДК Кирова. Участницы покажут визитные карточки «Разрешите представиться», во время которых представят себя и расскажут о профессии. В конкурсе «На крыльях творчества» девушкам необходимо продемонстрировать свои творческие способности, а финальным испытанием «Ах, какая женщина» станет демонстрация наряда, изготовленного из подручных материалов.

Заявки на участие принимаются по определенной форме до 2 марта. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку можно на сайте Дворца культуры (Документы – Положения - Мероприятия Дворца).