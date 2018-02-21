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Главная » Культура » Мурманская «Радость» покорила «Танцевальный Олимп» в Берлине
 
 
 
 
21 Февраля 2018 года, 17:23

Мурманская «Радость» покорила «Танцевальный Олимп» в Берлине


БЕРЛИН/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В Берлине с 15 по 20 февраля прошел Международный молодежный хореографический фестиваль-конкурс «Танцевальный Олимп».

В этом году в Берлин приехали более 600 танцоров в возрасте от 10 до 20 лет из России, стран СНГ, Германии, Украины, Израиля, стран Восточной Европы, Бразилии, Кореи, Японии, Португалии, Китая, США и других. Все они являются учащимися государственных и частных учебных учреждений. На фестивале от России выступили около 200 танцоров (солисты и танцевальные коллективы) из Мурманска, Оренбурга, Калининграда, Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга.

Мурманскую область представил Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость». Мастерство заполярных танцоров оценивали народный артист СССР Владимир Васильев, художественный руководитель мастерской молодых хореографов Большого театра, народный артист России Сергей Филин, директор Цюрихской Академии танца Штефи Шерцер, директор Хореографической компании Сан-Пауло Ансельмо Цолла, известные артисты и педагоги из Германии, Японии, Кореи и Монако.

По результатам выступлений мурманские ребята награждены дипломами за первое место в номинациях «Народный танец. Дуэт» и «Народный танец. Ансамбль». Танцорам вручили диплом за третье место в номинации «Народный танец. Детская группа» в возрастной категории «от 8 до 12 лет».

Заключительным событием «Танцевального Олимпа» стало награждение призеров и гала-концерт, который прошел в одном из самых больших концертных залов Берлина – «Admirals Palast», c включением прямой трансляции немецкого телеканала RBB.

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