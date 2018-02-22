ДК Кирова приглашает на фотовыставку «Вчера. Сегодня. Завтра»

22 Февраля 2018 года, 17:02

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 27 февраля в 18:30 приглашает на открытие фотовыставки «Вчера. Сегодня. Завтра» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Автор представит 20 черно-белых работ, на которых попытался передать красоту Кольского полуострова через призму фотокамеры. Мурманчане и гости города увидят густые туманы над заливом, териберские восходы и закаты над морем, высоченные сопки.

Павел Алексеев увлекается фотографией с восьми лет, является членом фотостудии «Мурманск», участником ежегодных коллективных и персональных клубных выставок, победителем Всероссийских и международных фотоконкурсов.

Вход на фотовыставку свободный.