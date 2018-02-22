В краеведческом музее покажут фильм о Тимуре Апакидзе

23 Февраля 2018 года, 14:43

МУРМАНСК/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 25 февраля в 13:00 состоится очередное заседание Мурманского Телевизионного клуба.

В рамках этого мероприятия организаторы клуба, мурманский телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, представят документальный фильм «Кобра над океаном». Фильм посвящён памяти военно-морского лётчика, генерал-майора, Героя России Тимура Апакидзе, а также его сослуживцам.

В Мурманской области имя Апакидзе присвоено улице в гарнизоне Североморск-3, где он служил, и школе №57, где позже был установлен его бюст.

Помимо этого, участникам мероприятия будут показаны фрагменты кинохроники и кадры, не вошедшие в фильм, а также редкие фотодокументы по истории Кольского края.

Вход свободный.