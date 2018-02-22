Концерт «Подарочек для милых бабушек и мамочек» пройдет в ДК Кирова

24 Февраля 2018 года, 12:59

МУРМАНСК/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 4 марта в 14:00 состоится концерт «Подарочек для милых бабушек и мамочек», посвященный Международному женскому Дню.

В преддверии праздника детские самодеятельные коллективы Дворца культуры подарят гостям хореографические, вокальные и цирковые номера, положительные эмоции и хорошее настроение.

Во время концерта зрители смогут насладиться творчеством юных артистов ансамбля народной песни «Горенка», цирка «Комплимент», ансамбля эстрадного танца «Форсаж», ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки», ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», вокального кружка «Цветные сны», ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона».