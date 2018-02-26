Группа «Résonance» выступит в филармонии

26 Февраля 2018 года, 15:55

МУРМАНСК/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – В филармонии 2 и 3 марта в 19:00 состоятся концерты группы «Résonance» с программой «Рок-хиты».

Как заявляют организаторы гастролей, группа формально является камерной частью симфонического оркестра, а также часто причисляется к ряду современных рок-групп, но, по сути, не является ни тем, ни другим.

Программа концерта предлагает новый взгляд на саму суть песни. Отбросив шаблоны, слушатель проникает в самое сердце произведения.

Музыканты группы «R ésonance» — это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, гастролирующих по всему миру, а также заслуженные деятели искусств.