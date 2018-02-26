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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

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Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

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Главная » Культура » Группа «Résonance» выступит в филармонии
 
 
 
 
26 Февраля 2018 года, 15:55

Группа «Résonance» выступит в филармонии


МУРМАНСК/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – В филармонии 2 и 3 марта в 19:00 состоятся концерты группы «Résonance» с программой «Рок-хиты».

Как заявляют организаторы гастролей, группа формально является камерной частью симфонического оркестра, а также часто причисляется к ряду современных рок-групп, но, по сути, не является ни тем, ни другим.

Программа концерта предлагает новый взгляд на саму суть песни. Отбросив шаблоны, слушатель проникает в самое сердце произведения.

Музыканты группы «R ésonance» — это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, гастролирующих по всему миру, а также заслуженные деятели искусств.

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