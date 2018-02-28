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Главная » Культура » В Мурманске продолжает работу выставка «Три познания природы»
 
 
 
 
28 Февраля 2018 года, 17:40

В Мурманске продолжает работу выставка «Три познания природы»


МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее продолжает работу выставка литовского текстиля «Три познания природы». Экспозицию подготовила Международная Гильдия Мастеров при поддержке Генерального консульства Литовской республики в Санкт-Петербурге и Литовского культурного общества Мурманска «Литва». Выставка «Три познания природы» продлится до 25 марта.

В выставке представлены текстильные работы трех литовских художников. Это Лайма Кантакявичиене, Ариана Нумгаудиене и Ирена Сенюниене. Вместе они создают оригинальные композиции, в которых отражается любовь к окружающему миру. В качестве основы использованы хлопок, лён, шерсть, бумага, дерево и другое. Работы мастеров были представлены в России, Литве, Дании, Германии, Латвии, Республике Беларусь и США.

На открытии выставки присутствовали заместитель председателя регионального Комитета по культуре и искусству Александр Баранников, Генеральный консул Литовской республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис и другие. Также участники ансамбля Литовского культурного общества Мурманска «Летува» исполнили композиции на русском и литовском языках.

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