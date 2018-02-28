VII Международный фестиваль «Полярный круг» пройдёт в Мурманске в ноябре

28 Февраля 2018 года, 18:17

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова начался прием заявок на участие в VII Международном фестивале хореографического искусства «Полярный круг». В этом году фестиваль посвящен 200-летию со дня рождения балетмейстера М.И. Петипа.

Фестиваль пройдет со 2 по 5 ноября 2018 года. Приглашаются хореографические коллективы народного и современного танца из регионов России и стран Баренцева Евро-Арктического региона. Возраст участников от 14 лет и старше.

«Полярный круг» предусматривает такие категории, как «Professional» (для профессиональных государственных, муниципальных коллективов), «Class» (для обладателей звания Гран-при, Лауреатов I, II, III степеней, завоеванных в конкурсах Всероссийского и Международного статуса), «Evolution» (для хореографических коллективов Мурманской области). Победители категории «Evolution» становятся участниками категории «Class» и принимают участие во всей программе фестиваля.

Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2018 года. С Положением о фестивале можно ознакомиться на сайте ДК Кирова.