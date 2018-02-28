В оленегорской колонии состоялся музыкальный фестиваль

28 Февраля 2018 года, 18:30

ОЛЕНЕГОРСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Сотрудники воспитательного отдела оленегорской колонии-поселения №24 организовали фестиваль. На нем выступили участники творческого коллектива осуждённых учреждения «Таланты среди нас». Зрители увидели театрализованные постановки из истории флотского поселка ЗАТО Видяево, юмористические миниатюры и зарисовки из жизни.

В рамках фестиваля прошёл отборочный тур Всероссийского конкурса «Калина красная». В нем победила конкурсантка, исполнившая песни «Слова остались мне» и «Капитан Колесников пишет вам письмо». Подобные мероприятия часто проходят в КП-24 в рамках программы по развитию творческих способностей осужденных психолога учреждения Татьяны Пискуновой.