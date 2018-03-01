В Мурманске выступит японская пианистка Кейко Мацуи

МУРМАНСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – 27 марта в Мурманской областной филармонии состоится концерт всемирно известной японской пианистки Кейко Мацуи.
Композитор исполняет музыку в стиле нью-эйдж и джаз. Она выпустила 20 альбомов и получила международную известность. В 1990-е годы альбомы Мацуи выросли в хит-парадах. Ее хит Sapphire занял второе место в еженедельном Top Billboard среди современных джазовых альбомов. Также Мацуи заняла третье место в Billboard Top среди современных джазовых артистов в 1997 году.