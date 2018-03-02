В Мурманском художественном музее пройдет выставка «Плакат молодых художников»

МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 2 марта, в Мурманском областном художественном музее начинает работу выставка-конкурс «Плакат молодых художников».
В этот же день состоится творческая встреча с Заслуженным художником России Виталием Бубенцовым. Художник расскажет гостям музея о своем творчестве, поделится планами на будущее. Также откроется выставка компьютерной графики Анатолия Сергиенко «Виртуальная реальность». На выставке посетители увидят отпечатанные на бумаге работы, которые выполнены с помощью компьютерных программ на планшете.