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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Галина Ширшина
Галина Ширшина:

Считанные дни остаются до выборов президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. Вовсю идёт предвыборная кампания, кандидаты и их доверенные лица колесят по стране, проводят встречи с избирателями, участвуют в дебатах. О программе кандидата в президенты РФ Григория Явлинского мы побеседовали с его доверенным лицом Галиной Ширшиной

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

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Оксана Терехова:

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Главная » Культура » «Беломорье» и «Одеянка» стали Лауреатами конкурса «ТАЛАНТ-2018»
 
 
 
 
02 Марта 2018 года, 12:44

«Беломорье» и «Одеянка» стали Лауреатами конкурса «ТАЛАНТ-2018»


МОСКВА/ 2 марта - С 14 по 28 февраля в Москве прошел IV Международный телевизионный «IT – проект»  конкурс «ТАЛАНТ - 2018». В нем приняли участие около 3000 артистов -  это солисты, дуэты, трио, ансамбли, хоры, оркестры и другие формы творческих коллективов из Москвы, Челябинска, Сургута, Санкт-Петербурга, Казани, Астрахани, Мурманской, Московской, Самарской и Ленинградской областей, Алтайского края, Республик Казахстан и Карелия, Украины, Донецка, Беларуси и др.

Конкурс проводится с целью сохранения и развития традиций многонациональной культуры Российской Федерации, выявления и всесторонней поддержки талантливых и перспективных детей, обмена творческим опытом представителей разных регионов России, Зарубежных стран, установления творческих связей между регионами Российской Федерации, зарубежными странами, привлечения внимания со стороны государственных, международных, коммерческих и общественных организаций к проблемам творческих коллективов и исполнителей.

Мурманскую область на конкурсе представили Народные самодеятельные коллективы фольклорные ансамбли «Беломорье» и «Одеянка». В номинации «Народный вокал и фольклор» в категории от 21 года и старше Лауреатом III степени стал фольклорный ансамбль «Беломорье», а дипломом Лауреата I в смешанной возрастной категории награжден фольклорный ансамбль «Одеянка».

Солисткам фольклорного ансамбля «Одеянка» Гончарук Арине и Пеньковой Софье вручен Диплом Лауреата II степени в номинации «Художественное слово» в категории от 13 до 15 лет, а Лауреатами I степени в данной номинации в возрастной категории от 21 года и старше стала Шикова Татьяна Ивановна, солистка ансамбля «Беломорье». 

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