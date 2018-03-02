«Беломорье» и «Одеянка» стали Лауреатами конкурса «ТАЛАНТ-2018»

02 Марта 2018 года, 12:44

МОСКВА/ 2 марта - С 14 по 28 февраля в Москве прошел IV Международный телевизионный «IT – проект» конкурс «ТАЛАНТ - 2018». В нем приняли участие около 3000 артистов - это солисты, дуэты, трио, ансамбли, хоры, оркестры и другие формы творческих коллективов из Москвы, Челябинска, Сургута, Санкт-Петербурга, Казани, Астрахани, Мурманской, Московской, Самарской и Ленинградской областей, Алтайского края, Республик Казахстан и Карелия, Украины, Донецка, Беларуси и др.

Конкурс проводится с целью сохранения и развития традиций многонациональной культуры Российской Федерации, выявления и всесторонней поддержки талантливых и перспективных детей, обмена творческим опытом представителей разных регионов России, Зарубежных стран, установления творческих связей между регионами Российской Федерации, зарубежными странами, привлечения внимания со стороны государственных, международных, коммерческих и общественных организаций к проблемам творческих коллективов и исполнителей.

Мурманскую область на конкурсе представили Народные самодеятельные коллективы фольклорные ансамбли «Беломорье» и «Одеянка». В номинации «Народный вокал и фольклор» в категории от 21 года и старше Лауреатом III степени стал фольклорный ансамбль «Беломорье», а дипломом Лауреата I в смешанной возрастной категории награжден фольклорный ансамбль «Одеянка».

Солисткам фольклорного ансамбля «Одеянка» Гончарук Арине и Пеньковой Софье вручен Диплом Лауреата II степени в номинации «Художественное слово» в категории от 13 до 15 лет, а Лауреатами I степени в данной номинации в возрастной категории от 21 года и старше стала Шикова Татьяна Ивановна, солистка ансамбля «Беломорье».