В Мурманской научной библиотеке откроется выставка «Были и не были Беломорья»

02 Марта 2018 года, 15:00

МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – 6 марта в Мурманской областной научной библиотеке откроется выставка художника-графика из Апатит Ирины Ситдиковой. Ирина является членом Союза художников России. Ее персональные выставки проходили в Апатитах, Кировске, Кандалакше, Мончегорске. Художница иллюстрировала издания Кольского центра охраны дикой природы «Терские поморы» и «Рисунки Канозера», книгу «Лесными тропами» Лерия Казакова.

Это первая выставка книжной графики и иллюстрации художницы. Символично, что она открывается в библиотеке. Ирина работает в разных жанрах и темах: пейзаж, портрет, натюрморт и анималистика. Животный мир Севера, поморский и саамский фольклор - темы, которые ёмко воплощаются в графических работах Ирины Ситдиковой.

Свою первую выставку «Были и небыли Беломорья» представит сам автор. На презентации выступит народный самодеятельный коллектив Фольклорный ансамбль «Беломорье» ДК им. Кирова.