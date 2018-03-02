Жительница Мурманской области Елена Ляпунова стала лауреатом фестиваля «Помним. Гордимся. Верим»

02 Марта 2018 года, 15:40

АРХАНГЕЛЬСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – В Архангельске состоялась церемония вручения наград лауреатам и дипломантам VIII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим». Участниками фестиваля стали творческие делегации из 17 городов России, среди них города-герои Санкт-Петербург, Мурманск, Смоленск, Севастополь и города-герои воинской славы.

По итогам конкурса исполнительского художественного творчества в номинации «Народный вокал. Соло. Профессионалы» руководитель детского вокального ансамбля «Ладушки» Елена Ляпунова из Полярного была удостоена звания лауреата. Это не первая серьезная победа Елены Ляпуновой – в январе этого года она стала лауреатом III национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России».