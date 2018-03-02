Стартовала праздничная акция, посвящённая 80-летию Мурманской области

МЕЖДУРЕЧЬЕ/ 4 марта/ БИ-ПОРТ - Праздничная акция «Славься, Мурманская область!», посвящённая 80-летию Мурманской области, стартовала сегодня в обновленном Доме культуры в Междуречье.
Приветствуя жителей Междуречья, Минькино, Мишуково, Белокаменки и Килп-Явра, губернатор Марина Ковтун отметила, что в преддверии юбилея региона праздничные мероприятия пройдут во всей области, а начать их было решено в небольшом поселке из уважения к труженикам Кольского района.
Глава региона вручила памятные подарки труженикам Междуречья, Минькино, Мишуково, Белокаменки и Килп-Явра.