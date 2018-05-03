Выставка Виктора Кобзева откроется в Культурно-выставочном центре Русского музея

03 Мая 2018 года, 17:50

МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – 4 мая в 18.00 состоится торжественное открытие выставки петербургского художника Виктора Кобзева. Она называется «30 лет спустя».

Виктор Кобзев – удивительно разносторонняя личность. Потомственный офицер-подводник, капитан 2-го ранга, он служил на атомных подводных лодках Северного флота, затем работал военным журналистом в газете «На страже Заполярья».

Кобзев – мастер художественной гравюры и экслибриса, создает книжные иллюстрации, пишет картины маслом. К тому же он театральный художник, педагог. Работы Виктора Кобзева хранятся в крупнейших музеях мира, включая российские – Эрмитаж, Русский музей и Вологодская областная картинная галерея, Музей искусства графики, в частных коллекциях.

На выставке представлено 28 работ. Она будет работать до 10 июня.