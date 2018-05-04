Открылась музейная экспозиция, повествующая об истории пограничной службы в Заполярье

04 Мая 2018 года, 13:50

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – К 100-летию пограничных органов, которое отмечается в этом году, открылась музейная экспозиция, посвящённая истории пограничной охраны. Она располагается в здании Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому управлению. В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Начальник Погрануправления генерал-лейтенант Игорь Константинов, рассказал, что экспозиция создана энтузиастами, почти три года собиравшими для неё экспонаты. Открытие музея начинает череду мероприятий, посвящённых юбилею пограничных органов, который будет отмечаться 28 мая.

Первый заместитель главы региона Алексей Тюкавин, выступивший на церемонии по поручению губернатора Марины Ковтун, пожелал новому музею быть всегда заполненным посетителями.

«Уверен, найдётся много желающих познакомиться с историей погранохраны в Заполярье», – подчеркнул он.