«Форсаж» вернулся с победой

04 Мая 2018 года, 17:16

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – На Международном конкурсе хореографического искусства «DANCE CONTINENT», который проходил с 28 апреля по 3 мая в Москве, отлично выступил ансамбль эстрадного танца «Форсаж» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В танцевальном состязании участвовали 75 коллективов из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Они демонстрировали хореографию различных стилей и направлений.

«Форсаж» был награжден дипломом лауреата III степени в номинации «Танцевальное шоу, ансамбль, смешанная группа». В номинации «Современная хореография, ансамбль, смешанная группа» коллектив стал дипломантом II степени, а в номинации «Современная хореография, малая форма, 20-25 лет» - дипломантом I степени.

Дуэт Ростислава Омельчука и Егора Майковского был награжден дипломом лауреата I степени в номинации «Уличные направления, дуэт», а в номинации «Танцевальное шоу, соло» дипломантом II степени стала Ксения Левитес.