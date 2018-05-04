В Мурманске открылась выставка художника Виктора Кобзева

07 Мая 2018 года, 09:40

МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ - В Культурно-Выставочном Центре Русского музея города Мурманска 4 мая прошло открытие выставки художника Виктора Кобзева, известного в народе, как «Тюбик».

Художник Виктор Кобзев родился и вырос в городе Севастополе, окончил Ленинградское высшее военно-морское училище, служил на атомных подводных лодках под командованием Северного флота, работал военным журналистом в газете «На страже Заполярья», участвовал во многих международных выставках художников, вышел в отставку в звании капитана второго ранга. Своё прозвище он получил во время одного из рейсов в Арктику.

Выставка приурочена к 60-летию художника и пройдёт в нескольких городах Заполярья: Мурманске, Североморске и Полярном, в период с 4 мая по 12 августа.

Открытие выставки в Мурманске посетил первый заместитель и главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка, который поздравил автора с вернисажем. «На Атомном флоте к Вам относятся с большим уважением», - отметил Мустафа.

Виктор Кобзев с 1985 года является членом Союза художников России, его характерной особенностью является то, что он работает в технике офорта, экслибриса, масляной живописи и сохраняет верность этим классическим традициям, но при этом старается обращать внимание на утраченное в наше время представление о рукописной картине.

Выставка в Мурманске проходит на втором этаже здания областной филармонии, находящегося по адресу: ул.Софьи Перовской, 3, и будет функционировать до 10 июня.