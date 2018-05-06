В Мурманской области завершился киномарафон «Северный характер»

07 Мая 2018 года, 12:06

МЕЖДУРЕЧЬЕ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – Финальная церемония VI киномарафона «Северный Характер», который проходил в нашем регионе с 13 марта по 6 мая, состоялась в Междуреченском сельском доме культуры. Киномарафон был посвящён 80-летию Мурманской области.

Показы лучших лент из коллекции Международного кинофестиваля «Северный Характер» проведены в 60 учреждениях культуры, всего состоялось около 400 сеансов.

Новые фильмы можно будет увидеть на XI фестивале «Северный Характер», который состоится в Мурманске с 28 ноября по 2 декабря 2018 года.