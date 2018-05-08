В мурманском следственном изоляторе прошла лекция по истории

08 Мая 2018 года, 11:07

МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Занятие на тему «Война в Заполярье» для подследственных и осужденных отряда хозяйственного обслуживания провёл сотрудник Мурманского областного краеведческого музея.

Слушатели узнали немало интересных фактов о значимых боевых операциях на территории нашего региона, о героизме советских солдат, ценою собственной жизни отстоявших свободу и независимость Родины. Специалист музея ответил на многочисленные вопросы.

УФСИН и Краеведческий музей сотрудничают уже более 8 лет. Представители музея постоянно проводят в стенах следственного изолятора образовательные и культурно-просветительские мероприятия для несовершеннолетних подследственных и осуждённых отряда хозобслуживания.