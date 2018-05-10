Новое здание театра кукол в Мурманске будет готово в 2019 году

10 Мая 2018 года, 14:13

МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ — Здание бывшего Дома офицеров, куда планирует переехать мурманский областной театр кукол, может быть сдано в эксплуатацию в первом квартале 2019 года. Об этом сегодня сообщила губернатор Марина Ковтун, которая проинспектировала ход капитального ремонта здания.

В настоящее время коллектив театра располагается на первом этаже областной научной библиотеки на площади в 750 квадратных метров. Стеснённые условия не позволяют труппе широко применять современные технологические решения при поставке спектаклей. В бывшем Доме офицеров площади почти в пять раз больше.

Средства из федерального бюджета на реконструкцию театра кукол были заложены в рамках программы к столетию Мурманска. Но финансирования область так и не получила, поэтому обращается за поддержкой в федеральные ведомства. Пока же ремонт объекта ведётся своими силами, за счёт средств областного бюджета. Стоимость контракта – около 280 млн рублей.

После проведения капитального ремонта в театре будет два зрительных зала: большой на 300 человек и малый на 60 человек.