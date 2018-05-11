Ансамбль из Североморска стал обладателем премии «Будущее России»

11 Мая 2018 года, 12:30

СЕВЕРОМОРСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Ансамбль народной песни «Родничок» из Североморска стал обладателем III Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России». Церемония награждения прошла на сцене Государственного Кремлёвского Дворца в Москве. В этом году в финал прошли больше трех тысяч участников из разных регионов страны.

Решением жюри одним из победителей стал Образцовый детский ансамбль народной песни «Родничок» североморского Дома детского творчества. Североморцы победили в номинации «Народно-стилизованный вокал (ансамбли)» в возрастной категории 10-12 лет. В столице они продемонстрировали стилизованный номер «Чубарики». Сегодня Глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков встретился с коллективом и педагогами ансамбля «Родничок». Он поздравил юных артистов с победой и вручил подарки от администрации города.