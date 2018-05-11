Фестиваль молодежных субкультур «Х-DAY» пройдёт в Полярных Зорях

11 Мая 2018 года, 14:40

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Молодежь приглашают поучаствовать в IX областном фестивале молодежных субкультур «X-day–2018», который состоится 26 мая. Об этом сообщает Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Фестиваль «X-day» – площадка по обмену опытом для представителей активной и экстремальной молодежи региона. Его цель пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, поддержка талантливой творческой молодежи.

На этот раз участники фестиваля сразятся за звание лучших в соревнованиях по стритболу, мотокроссу, катанию на скейтборде, балансборде, роликах (агрессивное катание), а также в состязаниях по различным танцевальным направлениям. Состоятся конкурс граффити, конкурс битбоксеров, показательные выступления по авиамоделированию.

Заявки на участие в фестивале принимаются отделом по делам молодежи городского Дворца культуры города Полярные Зори. Подать заявку можно в день проведения фестиваля при прохождении регистрации (за исключением конкурса граффити – заявки и скетчи на участие в этом направлении должны быть предоставлены не позднее 15 мая).

Подробная информация представлена на молодежном портале Мурманской области «Чердак».