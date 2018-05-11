Артист Мурманского областного театра кукол Владимир Пьянков награжден почетной грамотой президента РФ

11 Мая 2018 года, 17:20

МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Артист-кукловод, заведующий художественно-постановочной части Мурманского областного театра кукол Владимир Пьянков награжден Почетной грамотой Президента РФ «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Об этом сообщает пресс-служба ГОАУК «Мурманский областной театр кукол»

Владимир Владимирович отдал Мурманскому областному театру кукол больше 40 лет. В 1976 году, в Международный День театра, он был принят на работу. За эти годы актёр сыграл больше 120 ролей, участвовал в более чем 60 спектаклях. В 2006 году Владимир Пьянков получил звание «Заслуженный артист России». Актёр удивительно тонко и точно чувствует куклу, в его техничных руках она становится живой, подвижной, выразительной, пластичной. Стоит заметить, что В. В. Пьянков – ещё и талантливый и мастер по изготовлению декораций.

Вместе с театром Владимир Владимирович участвовал во многих Международных фестивалях, был занят в зарубежных гастролях, где поражал публику своим необыкновенным мастерством.