Артисты Мурманского драмтеатра покажут жителям Пушного комедию

14 Мая 2018 года, 17:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – Через несколько дней артисты Мурманского областного драматического театра приедут в сельское поселение Пушной с комедией.

17 мая жители посёлка увидят спектакль «Rock-n-roll на закате». Идея постановки - незамысловатая история двух зрелых людей. Он и Она – начинающая пара на паркете в любительской танцевальной студии. Встретились герои, когда жизнь уже не сулила радостей молодости. Но судьба дает им шанс исполнить свой танец. И не случайно – это вечно молодой rock-n-roll! Вот только сумеют ли герои воспользоваться неожиданным щедрым предложением непредсказуемой судьбы?

А 18 мая в театре состоится акция «В театр всей семьей», посвященная празднованию Международного дня семьи. В этот день будет показан замечательный спектакль «Хитроумная влюбленная». В этой постановке прославляется любовь, защищается право человека на свой выбор, на счастье. Герои весёлой, захватывающей истории прошли испытание временем и сегодня органичны, интересны.