Экспертный центр «ПОРА» и режиссер Леонид Круглов объявляют о сотрудничестве над документальным проектом «Великий Северный путь»

14 Мая 2018 года, 16:38

РОССИЯ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ - Экспертный центр «ПОРА» и режиссёр Леонид Круглов будут сотрудничать при создании документального фильма «Великий Северный путь». Работа представляет собой большое путешествие вглубь истории и вдоль арктических широт нашей страны, которое длилось более двух лет.

Леонид Круглов прошел легендарным маршрутом Семена Дежнева, через самые труднодоступные районы российской Арктики, и снял об этом уникальный документальный фильм. Экспертный центр «ПОРА» оказал проекту финансовую поддержку для его успешного завершения. Появление фильма на широких экранах в столице и регионах России также будет сопровождаться презентациями, выставками, и другими мероприятиями, которые тематически связаны с проектом.

Для экспертного центра «ПОРА» было важно поддержать этот масштабный и значимый проект. «Великий Северный путь» - уникальный документальный фильм, посмотреть который будет полезно всем: взрослым и детям, «северянам» и жителям центральной части России, соотечественникам и жителям зарубежья. Режиссеру удалось не просто запечатлеть захватывающие дух и ни с чем не сравнимые красоты русской Арктики, но и поведать историю освоения региона, что особо важно для тех людей, которые там жили, живут, путешествуют», - рассказал генеральный директор проеткного офиса Борис Тарасов.