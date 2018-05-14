Мончегорский фотограф победил в конкурсе Best of Russia

14 Мая 2018 года, 18:51

МОНЧЕГОРСК/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – Председатель мончегорского фотоклуба «Имандра» Александр Пантюшин в третий раз стал финалистом Всероссийского ежегодного открытого проекта Best of Russia. Его работы будут представлены на московской фотовыставке в Центре современного искусства «Винзавод». Об этом сообщает издание Kn51.

«Я был в числе победителей этого конкурса в 2014 и 2016 годах. Первый раз сыскал успех с детским портретом, затем с фотографией в номинации «Архитектура», в этот раз лучшими признаны сразу две работы, отражающие сцены повседневной жизни», - рассказал Александр Пантюшин.

Проект Best of Russia с 2008 реализует московский Центр современного искусства «Винзавод» при поддержке Министерства культуры России. Цель - достоверно запечатлеть год из жизни страны в самых ярких и неординарных фотографиях. Участником может стать любой, единственное условие - фотографии должны быть сняты в России в определенный период. Ежегодно за возможность представить свое творчество на крупнейшей выставочной площадке страны борется около тысячи фотографов.