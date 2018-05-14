В Мурманской области пройдёт акция «Ночь музеев»

15 Мая 2018 года, 11:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – В этом году акция «Ночь музеев» пройдет в России уже в двенадцатый раз. В ночь с 19 на 20 мая музеи и картинные галереи страны пригласят посетителей на специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия. Тема мероприятий в 2018 году — «Шедевры из запасников». По правилам акции во многих городах доступ в музеи и на выставки должен быть бесплатным. Однако в Мурманске, традиционно, за вход в музеи придётся платить.

В Мурманском областном краеведческом музее будет проведена экскурсия по обновлённому открытому фондохранилищу музея «Музейная кладовая». Внимание гостей привлекут две «фотосушки»: «Я родился в Мурманске» и «Мурманская область в старых фотографиях». Пришедшие в музей пройдут «Курс молодого бойца» на выставке «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области». А для юных гостей будут работать площадки Музея занимательных наук «Фокус» и Мурманского клуба служебного собаководства «Цербер». Вход в музей, традиционно, платный – 150 рублей.

В Мурманском областном художественном музее акция стартует в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея». Здесь выступит вокально–эстрадный ансамбль «Созвучие». В течение всего вечера будет работать фотоателье «Театрум». Также гости увидят спектакль-импровизацию «Выкрутасы» мурманского Арктического театра, примут участие в акциях «Дизайн клумбы «Цветочные мотивы» и «Коллективное граффити «С любовью к Мурманску». Впервые для жителей и гостей Кольского края будут проведены экскурсии в фонд закрытого хранения. Стоимость посещения отдельных мероприятий разная, примерно 100 – 150 рублей.

Пройдут мероприятия акции «Ночь музеев» и в городах Мурманской области. В Кандалакшском музее пройдут различные мастер-классы, например, по росписи гипсовых фигурок и лепке из термопластики. Также гости посетят интерактивную выставку «Братья по разуму» и проведут опыты и эксперименты в «Музее занимательных наук».

В музейно-выставочном центре в Апатитах акцию откроют выступлением студии этнических барабанов «DrumTamTam». Гости будут рисовать на асфальте, посетят мастер-классы, пройдут квест «Курс на север!» и устроят уличное чаепитие. Также в списке многочисленных мероприятий – розыгрыш викторины «Север помнит», фаер-шоу, выступления различных творческих коллективов и многое другое.

А в Мончегорске акция пройдёт в двух музеях. В одном из них гостей ждёт «Путешествие на дно бабушкиного сундука» и «Странствие за три моря», выставки, мастер-класс «Мы лепили и катали, в русской печке обжигали». А в другом – мастер-классы «Каллиграфия на бересте и не только», «Набей-ка узор», занятие по живописи пастелью и соусом. Также посетители пройдут квест «По следам музейных предметов».