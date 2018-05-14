В Оленегорске состоится фестиваль «Ворота солнца»

15 Мая 2018 года, 13:14

ОЛЕНЕГОРСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – С 18 по 20 мая в Оленегорске впервые пройдёт открытый городской фестиваль славянских культур «Ворота солнца». Фестиваль соберёт более 1000 участников из Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга. На творческих площадках в учреждениях культуры, в скверах и на площадях города будут организованы выступления артистов и коллективов, выставки, мастер-классы и многое другое.

Одним из самых ярких событий обещает стать фестиваль колокольного звона. В нем примут участие лучшие звонари Мурманской и Мончегорской епархии. Для этого на центральной площади города будет установлена переносная звонница. Еще одной изюминкой фестиваля станет концертная программа ансамбля казачьей песни «Люди вольные» из Москвы.

Также гостей фестиваля ждут творческие состязания гармонистов, исполнителей частушек и танцоров, славянские забавы, ярмарка туристических маршрутов славянских стран, шествие участников фестиваля, встречи с писателями, артистами, мастерами декоративно-прикладного творчества, конкурс по выпечке пирогов и другие мероприятия.