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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Сергей Шамраев
Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » Культура » В Оленегорске состоится фестиваль «Ворота солнца»
 
 
 
 
15 Мая 2018 года, 13:14

В Оленегорске состоится фестиваль «Ворота солнца»

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ОЛЕНЕГОРСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – С 18 по 20 мая в Оленегорске впервые пройдёт открытый городской фестиваль славянских культур «Ворота солнца». Фестиваль соберёт более 1000 участников из Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга. На творческих площадках в учреждениях культуры, в скверах и на площадях города будут организованы выступления артистов и коллективов, выставки, мастер-классы и многое другое.

Одним из самых ярких событий обещает стать фестиваль колокольного звона. В нем примут участие лучшие звонари Мурманской и Мончегорской епархии. Для этого на центральной площади города будет установлена переносная звонница. Еще одной изюминкой фестиваля станет концертная программа ансамбля казачьей песни «Люди вольные» из Москвы.

Также гостей фестиваля ждут творческие состязания гармонистов, исполнителей частушек и танцоров, славянские забавы, ярмарка туристических маршрутов славянских стран, шествие участников фестиваля, встречи с писателями, артистами, мастерами декоративно-прикладного творчества, конкурс по выпечке пирогов и другие мероприятия.

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