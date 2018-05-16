Мурманчанка Варвара Яковлева выступит в Москве на Красной площади в Пушкинский день России

16 Мая 2018 года, 17:00

МОСКВА/ 16 мая/ БИ-ПОРТ - Состоялся финал самого масштабного детского литературного конкурса в нашей стране – Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». На главной сцене «Артека» собрались 4000 зрителей, чтобы посмотреть на 18 лучших чтецов нашей страны, которые вышли в финал всероссийского конкурса и боролись за право выступить на Красной площади в Пушкинский день 6 июня. Такое право получили девять школьников и среди них – мурманчанка Варвара Яковлева, выступавшая с рассказом Надежды Тэффи «Раскаявшаяся судьба».

Всего в легендарный детский центр приехали 255 юных чтецов из всех уголков нашей страны. Каждый регион России направил в «Артек» по три школьника, которые смогли успешно преодолеть школьный, районный и региональный этапы.

В этом году в жюри конкурса вошли ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист России Андрей Соколов, детский писатель Андрей Усачев, актриса театра и кино Елена Захарова.