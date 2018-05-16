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Главная » Культура » В Мурманске покажут спектакль «Плотник Андерсен и Рождественский гном»
 
 
 
 
17 Мая 2018 года, 09:45

В Мурманске покажут спектакль «Плотник Андерсен и Рождественский гном»


МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в 10:30 в Мурманском областном театре кукол состоится премьера спектакля «Плотник Андерсен и Рождественский гном». Для создания постановки в Мурманск приехал режиссер из Санкт-Петербурга Пётр Васильев. Ранее он показывал северянам спектакли «Гадкий утенок» и «Умка».

Сюжет постановки о норвежском Деде Морозе, который зовется Юлениссе, что переводится как «Рождественский гном». В рамках Новогодней кампании 2018-2019 года спектакль будет путешествовать по Заполярью. Поэтому мурманчане смогут увидеть постановку только этим летом.

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