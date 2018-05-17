«Ночь музеев» пройдёт и в мурманском отделении ЦБ РФ

17 Мая 2018 года, 13:50

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в канун дня проведения культурно-просветительской акции «Ночь музеев», 18 мая в 14:00 состоится экскурсия. Дверь для посетителей откроет музейно-экспозиционный фонд Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Начальник сводно-экономического отдела Отделения Мурманск Михаил Старичков расскажет посетителям историю появления денег. Также гости увидят дореволюционные, советские и постперестроечные ценные бумаги, памятные монеты, связанные с историей Мурманской области, образцы банковской техники и коллекцию агитационных ретро-плакатов.

Вчера «Би-порт» сообщал о мероприятиях в рамках акции «Ночь музеев», которые состоятся в Мурманске и городах области. Известно, что ночными посетителями музеев можно стать в краеведческом и художественных музеях. А также в учреждениях культуры в Кандалакше, Апатитах и Мончегорске.