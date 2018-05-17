В Кандалакше состоится конкурс «Верстовой столб»

17 Мая 2018 года, 17:14

КАНДАЛАКША/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – МБУ «Музей истории города Кандалакша» при поддержке администрации Кандалакши объявлен конкурс на создание проекта памятного знака «Верстовой столб». Целью данного конкурса является сохранение и популяризация истории родного края (история строительства порта и железной дороги в 1915 году) и развитие туристической привлекательности города.

Конкурсный проект станет основой для разработки рабочего проекта, изготовления и установки памятного знака «Верстовой столб», который будет установлен на территории городского поселения Кандалакша. Срок подачи конкурсных проектов: с 10 мая по 15 июня 2018 года до 18.00.