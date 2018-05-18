О поморских хорах Заполярья сняли фильм «Виноградье»

18 Мая 2018 года, 12:38

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – 19 мая в 13.00 в Фестивальном зале Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится презентация фильма «Виноградье».

«Виноградье» – документальный фильм о поморских хорах Мурманской области, снятый студией «Rec.A». Он рассказывает о фольклорном ансамбле «Поморочка» из Зеленоборского, о коллективах из Умбы, Териберки и Мурманска, а также о традиционной культуре поморов – народа, который издавна проживает на Кольском полуострове.

Гости мурманской «Кировки» узнают интересные моменты жизни участниц этих коллективов и услышат неповторимые песни. Также в этот день во Дворец культуры приедет фольклорный хор села Варзуга. Премьерный показ документального фильма «Виноградье» пройдет в рамках занятий «Школы традиционной народной культуры».