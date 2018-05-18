В Мурманске открылась выставка «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее»

18 Мая 2018 года, 12:50

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – В честь 80-летия Мурманской области Мурманский морской торговый порт совместно с областным краеведческим музеем реализовали художественно-просветительский проект «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее». Сегодня в Музее истории Мурманского торгового порта при содействии Мурманского областного краеведческого музея состоялась торжественная презентация проекта.

«Для нас наиболее важно, что музей не остаётся в том состоянии, в котором мы его открыли три года назад. Он, благодаря помощи сотрудников краеведческого музея и руководству администрации области и города, постоянно меняется, наполняется новыми экспозициями, которые радуют глаз гостей и жителей города. Отдельную благодарность я хочу сказать ветеранам, которые продолжают из своих архивов приносить новые интересные материалы, которыми мы восхищаемся, и делятся этим с горожанами», - выразил благодарность сотрудникам краеведческого музея и неравнодушным мурманчанам генеральный директор Мурманского морского рыбного порта Александр Масько.

Экспозиция представлена панорамой Мурманска, выполненной художником и краеведом Евгением Бартольдом в 1933 году. В 2018 году исполняется 85 лет с момента создания полотна. Изначально художник планировал создать произведение в виде окружности длиной более 12 метров. Но из-за больших размеров картины экспонат представлен по-другому. Посетителям представлены восемь этюдов, а также уменьшенная копия репродукции в развёрнутом виде.

«На мой взгляд, это символично, что в профессиональный праздник музейщиков мы открываем такую уникальную выставку. Совместный проект является лишь частью культурных событий, посвящённых празднованию 80-летия со дня образования Мурманской области», - поприветствовал посетителей музея председатель Комитета по культуре и искусству Сергей Ершов.

Выставку можно считать достойным подарком портовиков к юбилею Мурманской области. Праздник жители Заполярья отметят 28 мая 2018 года. Программу мероприятий юбилея можно посмотреть здесь.

«Я уже смог ознакомиться с фотографиями, увидеть, как строился город, как жили наши предки, как город противостоял противнику во время Великой Отечественной войны. Можно ознакомиться с экспонатами и представить, какие масштабные цели стояли перед нашими предшественниками и как блестяще справлялись они с поставленными задачами. Результат мы видим сегодня. Город продолжает развиваться, и я хочу выразить надежду, что когда-нибудь, на рубеже нового столетия люди будут также тепло вспоминать и о нас», - поделился впечатлениями глава Мурманска Дмитрий Филиппов.