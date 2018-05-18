В Мурманске прошла «Ночь музеев-2018»

21 Мая 2018 года, 09:34

МУРМАНСК/ 21 мая/ БИ-ПОРТ - В Мурмаснке прошла всероссийская акция «Ночь Музеев-2018». Одной из площадок, на которой проводилось мероприятие, стал Культурно-выставочный центр Русского музея на улице Софьи Перовской.

Одной из самый привлекательных частей программы для посетителей стала выставка работ художника из Мурманска Дмитрия Новицкого. Её отличительной особенностью была возможность свободного общения с автором работ и индивидуальный мастер-класс, в результате которого все участники получили на память готовый арт-объект, сделанный собственноручно.

«Я считаю, что в современном мире искусство необходимо, и мне посчастливилось участвовать в процессе окультуривания масс», - говорит художник Дмитрий Новицкий.

Также, для посетителей были представлены выставки скульптур, украшений северных народов, фотоателье и многое другое.

Любой желающий мог попробовать себя в конкурсе «Повтори художника», который проводился в выставочном зале работ Виктора Кобзева, художника из Мурманска. Наиболее удачные рисунки по итогам голосования были награждены памятными призами.

Русский музей представил выставку из картин трёх великий потретистов Рокотова, Левицкого и Боровицкого.

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