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19 мая в Мурманске состоятся соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут»
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

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Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

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Мурад Абакаров:

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Главная » Культура » В Мурманске прошла «Ночь музеев-2018»
 
 
 
 
21 Мая 2018 года, 09:34

В Мурманске прошла «Ночь музеев-2018»


МУРМАНСК/ 21 мая/ БИ-ПОРТ - В Мурмаснке прошла всероссийская акция «Ночь Музеев-2018». Одной из площадок, на которой проводилось мероприятие, стал Культурно-выставочный центр Русского музея на улице Софьи Перовской.

Одной из самый привлекательных частей программы для посетителей стала выставка работ художника из Мурманска Дмитрия Новицкого. Её отличительной особенностью была возможность свободного общения с автором работ и индивидуальный мастер-класс, в результате которого все участники получили на память готовый арт-объект, сделанный собственноручно.

«Я считаю, что в современном мире искусство необходимо, и мне посчастливилось участвовать в процессе окультуривания масс», - говорит художник Дмитрий Новицкий.

Также, для посетителей были представлены выставки скульптур, украшений северных народов, фотоателье и многое другое.

Любой желающий мог попробовать себя в конкурсе «Повтори художника», который проводился в выставочном зале работ Виктора Кобзева, художника из Мурманска. Наиболее удачные рисунки по итогам голосования были награждены памятными призами.

Русский музей представил выставку из картин трёх великий потретистов Рокотова, Левицкого и Боровицкого.

Фоторепортаж с мероприятия смотрите на нашем сайте.

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