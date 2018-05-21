Игорь Морарь поддержит проекты в сфере культуры

21 Мая 2018 года, 14:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ - Заместитель председателя совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь объявил конкурс культурных проектов, реализуемых в городе Мурманске. На финансирование мероприятий будут направлены личные средства депутата.

На своей странице «ВКонтакте» Морарь сообщил, что в конкурсе могут принять участие проекты, планируемые к реализации в Мурманске летом-осенью этого года. Сумма, на которую могут рассчитывать конкурсанты составляет 250 тысяч рублей. Предпочтение будет отдано проектам из внебюджетной сферы.

Год назад Игорь Морарь сообщил о том, что будет поддерживать общественно полезные инициативы из средств своей депутатской заработной платы. О некоторых поддержанных им проектах он рассказывает в интернете. Заявки на поддержку также принимаются через социальные сети или по электронной почте morar.project@gmail.com.

Уже в этом году при поддержке Игоря Мораря была издана детская книга «Маленький синий вертолёт на Северном полюсе» мурманской писательницы Екатерины Панфиловой. Кроме того, благодаря личному содействию депутата мурманскую музыкальную школу №1 с мастер-классами посетила доцент кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории.