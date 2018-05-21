В Мурманске состоится праздник «Процветай, наш Кольский Край»

21 Мая 2018 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – На Центральном стадионе профсоюзов 27 мая пройдёт красочный праздник. В 13:00 на площади стадиона развернется ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, будут работать торговые ряды. В 14:00 для маленьких северян заработает игровая площадка с аниматорами, веселыми играми и конкурсами. В 14:20 состоится концерт сводного духового оркестра Мурманской области.

Заключительным аккордом празднования юбилея станет театрализованный концерт «Процветай, наш Кольский Край», который начнется в 15:00. В нём примут участие творческие делегации муниципальных районов и городских округов Мурманской области, а также звёзды Российской эстрады.

В рамках празднования юбилея Мурманской области гарантирующий поставщик электроэнергии «КолАтомЭнергоСбыт» будет производить обмен старых ламп накаливания на новые, светодиодные. Компания предложит участникам праздника широкий ассортимент электротехнических товаров. А всех, кто на мероприятии внесёт плату за электроэнергию, ждёт беспроигрышная лотерея.