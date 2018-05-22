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Главная » Культура » В Мурманске прекратил работу кинотеатр «Одиссея»
 
 
 
 
22 Мая 2018 года, 12:00

В Мурманске прекратил работу кинотеатр «Одиссея»


МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Кинотеатр «Одиссея» на улице Карла Маркса, 29, закрылся. Он перестал функционировать ещё в начале мая, но изначально причина была в технических неисправностях. «Уважаемые кинозрители! По техническим причинам кинотеатр «Одиссея» не работает до 1 июня 2018 года», - писали на странице «Кинотеатр ОДИССЕЯ» во «Вконтакте».

А сегодня представители кинотеатра официально заявили о полном прекращении деятельности. В группе разместили пост о прощании «Одиссеи» с мурманчанами: «КТ Одиссея и Мы, его персонал и ком состав, путешествовали с Вами 7 лет по бескрайним просторам кино-вселенной, жизнь, которой продолжается несмотря ни на что!!!»

Фото: Евгений Привалов

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