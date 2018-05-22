В центре Мурманска ограничат движение

22 Мая 2018 года, 13:00

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры, и праздника выпускников «Последний звонок» 24 мая на дорогах Мурманска ограничат движение.

А именно планируется освободить от транспорта, запретить движение, остановку и стоянку всех видов транспорта за исключением общественного, двигающегося по установленным маршрутам и имеющего спецпропуска установленного образца по улице Ленинградской от улицы Профсоюзов до улицы Воровского с 00:00 до 19:00 часов и по улице Профсоюзов от улицы Ленинградской до улицы Софьи Перовской с 8:00 до 13:00 часов. Будет запрещён проезд всех видов транспорта за исключением имеющего спецпропуска установленного образца на парковочную стоянку АО «Отель «Арктика» с 00:00 до 17:00 часов.

Также водители должны будут приостановить движение всех видов транспорта с 11:45 до 12:15 на время прохождения колонны участников праздничного шествия по улице Профсоюзов от улицы Ленинградской до улицы Софьи Перовской, на перекрестках улицы Профсоюзов с проспектом Ленина, улицы Профсоюзов с улицы Пушкинской, улицы Профсоюзов с улицы Софьи Перовской. По мере прохождения колонны движение будет восстановлено