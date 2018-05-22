Выступление Александра Маршала, ярмарка мастеров, фейерверк из шаров – на юбилее Мурманской области

22 Мая 2018 года, 16:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманская область готовится отметить 80-летие. Праздничные мероприятия начнутся 26 мая в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С. М. Кирова. В преддверии юбилея Мурманской области ансамбли Мурманска и муниципалитетов области расскажут об истории становления области, о её героическом прошлом и богатстве Кольского Края и северной природы.

Основные мероприятия юбилея области пройдут 27 мая. Для пришедших жителей и гостей города на протяжении всего праздника будут работать торговые ряды и ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. С 14:00 до 16:00 будут работать детские игровые площадки. Программа завершится фейерверком из воздушных шаров.

«Это самое массовое и самое масштабное и по количеству участников, и по, предполагаемому нами, количеству зрителей событие, связанное с юбилеем Мурманской области. Сам театрализованный концерт пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов. Программа большая, разнообразная, расчитана на все категории населения Кольского Заполярья, поскольку и само событие, 80-летие Мурманской области, - это наш общий праздник, наше общее торжество для всех жителей от мала до велика, всех тех, кто вносит свой вклад в богатство и процветание Мурманской области», - рассказал о проведении мероприятий 27 мая председатель Комитета по культуре и искусству мурманской области Сергей Ершов.

Сергей Ершов также отметил, что на мероприятии выступят известный рок-музыкант Александр Маршал, наши земляки, братья Шумковы. С 14:20 до 14:50 пройдёт праздник духовой музыки «Ритмы души» - концерт сводного духового оркестра Мурманской области. А с 15:00 и до конца праздничных мероприятий для зрителей будут выступать творческие делегации муниципальных районов и городских округов Мурманской области и звёзды эстрады с концертом «Процветай, наш Кольский край!».