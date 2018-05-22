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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Марина Мокану:

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Главная » Культура » Сотрудник Мурманского драматического театра отправится в «Театральное ПТУ»
 
 
 
 
22 Мая 2018 года, 17:14

Сотрудник Мурманского драматического театра отправится в «Театральное ПТУ»


РОССИЯ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ - Начальник осветительского участка Мурманского областного драматического театра Павел Куделькин примет участие во всероссийском проекте «Театральное ПТУ v. 5.0». Это летняя школа-училище для заведующих постановочной частью, работников цехов, технических директоров. В рамках проекта участники расширяют свои профессиональные интересы и знания благодаря мэтрам театрального искусства.

В этом году к участию в проекте были приглашены 22 счастливчика из 22 городов России: Москвы, Нижнего Новгорода, Тамбова, Мурманска, Томска, Красноярска, Самары, Магадана и других. В период с 22 мая по 7 июня участники посетят лекции и мастер-классы от ведущих мастеров России и Европы в области сценографии, видеоинженеров, режиссеров мультимедиа и 3D-графики, театрального света и звука. Они смогут наглядно ознакомиться с работой технических служб и мастерских московских театров – Большого театра, Театра Олега Табакова, Электротеатра Станиславский, МХТ им. А.П.Чехова.

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