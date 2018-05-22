В Нахимовском училище студентам расскажут про советского лётчика

22 Мая 2018 года, 18:26

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманская областная научная библиотека продолжает цикл военно-патриотических мероприятий, посвящённых героям Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Крылья любви: письма с фронта» будут прочитаны архивные фронтовые письма офицеров, воевавших в Заполярье, предоставленные архивом Военно-морского музея Северного флота.

Ранее «Би-порт» сообщал о старте проекта в библиотеке. Каждое мероприятие – история одного героя, его биография, письма к родным и близким, фотографии.

Главным лицом этой встречи проекта, которая состоится 23 мая в 16:00 в Нахимовском военно-морском училище, станет Герой Советского Союза, лётчик Пётр Сгибнев. Он воевал на Северном флоте с января 1942 года и был самым молодым командиром истребительного полка. За 22 месяца войны Сгибнев совершил 318 боевых вылетов, в 38 воздушных боях сбил 19 самолетов противника. Петр Сгибнев погиб 3 мая 1943 года, похоронен в городе Североморске, где его имя носит одна из улиц.

Участники мероприятия познакомятся с героической биографией Петра Сгибнева, увидят кинохронику военных лет. В исполнении студентов Мурманского арктического государственного университета, Мурманского колледжа искусств и сотрудников библиотеки прозвучат фронтовые письма, песни военных лет.