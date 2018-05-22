Книги Бориса Романова стали доступны в электронной библиотеке «Кольский Север»

22 Мая 2018 года, 18:47

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Книги писателя-мариниста, капитана дальнего плавания Бориса Романова стали доступны в электронной библиотеке «Кольский Север». Он хорошо знал жизнь рыбаков, моряков, полярников. Темы моря и непростой флотской жизни стали главными для стихов и прозы Бориса Романова.

Романов Борис Степанович – прозаик, поэт, первый в Мурманской области член Союза писателей СССР. В 1978 году стал одним из создателей Мурманской областной организации Союза писателей, которой руководил в 1978-1985 годах. Познакомиться с произведениями писателя можно в разделе «Авторы Мурмана» электронной библиотеки «Кольский Север».